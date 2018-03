Facebook censura seios do quadro "A Liberdade guiando o povo"

O Facebook censurou nesta semana uma representação do quadro "A Liberdade guiando o povo", do francês Eugène Delacroix, em que uma mulher aparece com seios desnudos segurando uma bandeira francesa, afirmou um diretor de teatro que havia utilizado a imagem para promover sua obra.

"Quinze minutos depois do lançamento da publicidade, a administração [da rede social] bloqueou nossa divulgação assegurando que não se podia publicar uma imagem de nu", afirma Jocelyn Fiorina, diretor de "Disparos na rua Saint-Roch", uma obra de teatro estreada em Paris.

Facebook censurou seios de quadro histórico

Após essa resposta, Fiorina publicou uma nova publicidade com o mesmo quadro, acrescentando que o rótulo "censurado por Facebook" para tapar os seios da mulher. Essa segunda imagem não foi censurada.

Em junho, o diretor já havia tentado utilizar duas vezes o célebre quadro - que esteve durante anos nas notas de 100 francos - para promover a obra de teatro, sem sucesso ante o gigante americano de internet.

"Naquele momento contactei os moderadores, que se mostraram inflexíveis e asseguraram que, mesmo um quadro do século XIX, não era aceitável", lembra.

Frequentemente o Facebook suscita críticas pelos conteúdos que autoriza ou não.