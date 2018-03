Estudo revela novas falhas de segurança nos microprocessadores AMD

Uma empresa de segurança informática assegurou nesta terça-feira que alguns microprocessadores da americana AMD apresentam graves falhas de segurança, enquanto o setor ainda está lutando contra as vulnerabilidades Spectre e Meltdown.

"Uma auditoria de segurança da CTS Labs revelou várias falhas de segurança importantes (...) nos últimos processadores da AMD, (os modelos) EPYC, Ryzen, Ryzen Pro e Ryzen Mobile", indicou a empresa em um comunicado.

"Estamos examinando este estudo, que acabamos de receber, para compreender sua metodologia e relevância", disse a Advanced Micro Devices (AMD) à AFP.

A CTS Labs assegura ter encontrado 13 problemas nos componentes da AMD, que fornece para empresas e aparelhos eletrônicos de consumo do grande público.

Ao permitir a entrada dos hackers nos sistemas devido a estas falhas, os usuários dos processadores da AMD podem ser expostos a "espionagem industrial", advertiu a CTS.

A empresa assegura que o modelo Ryzen, fabricado em Taiwan, contém "backdoors" inseridos pelo fabricante que os hackers podem aproveitar.

Estas "portas traseiras" são vias de acesso secretas a um sistema de computador às vezes inseridas voluntariamente para facilitar a intervenção remota nos sistemas.

"As redes equipadas com computadores (com componentes) AMD apresentam um risco considerável", diz a CTS, indicando que os defeitos não são eliminados ao reiniciar o aparelho ou reinstalar o sistema operativo.

O que, segundo a CTS, permite "uma espionagem permanente e virtualmente indetectável, enterrada profundamente no sistema".

O anúncio da CTS chega semanas depois da revelação das falhas Spectre e Meltdown, que afetam os microprocessadores da Intel, ARM e AMD, e que levaram o setor tecnológico a se lançar em busca de uma solução destas vulnerabilidades para limitar os riscos.

Outra companhia de segurança informática, enSilo, revelou na terça-feira que as novas falhas encontradas na AMD poderiam ser piores que Spectre e Meltdown, já que resistem à reinstalação do sistema operativo.