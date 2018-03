Apple lidera vendas de tecnologias vestíveis

As fortes vendas durante a temporada de Natal da mais recente versão do relógio inteligente Apple Watch impulsionaram o gigante tecnológico da Califórnia no mercado de "wearables" - acessórios eletrônicos conectados, como roupas e relógios - em 2017, disse a empresa especializada em análise de mercado nesta quinta-feira (1).

Um relatório da empresa IDC afirmou que a Apple ficou em primeiro lugar no conjunto de "wearables" no quarto trimestre, depois do lançamento do Apple Watch 3.

Embora as cifras de vendas oficiais da Apple não tenham sido reveladas, a IDC considera que a Apple tenha vendido cerca de oito milhões nos últimos três meses do ano passado, o que representa 21% de todos os acessórios conectados.

"O interesse nos 'smartwatches' continua crescendo e a Apple está bem posicionada para captar a demanda", disse o diretor de pesquisa da IDC, Ramón Llamas.

"Os gostos dos usuários se tornaram mais sofisticados nos últimos trimestres e a Apple se lançou sobre a demanda de conectividade de celular e transmissão de conteúdo multimídia. O que atrairá a atenção é como a Apple repetirá isto e como a concorrência irá se manter", acrescentou.

Ao longo de 2017, a Apple vendeu aproximadamente 17,7 milhões de "smartwatches", que representam 15,3% do mercado de "wearables", segundo a IDC.

De acordo com a empresa, o mercado geral de "wearables" aumentou 10,3% em 2017, para 115,4 milhões de unidades.