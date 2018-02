Astrônomos detectam sinais relacionados com as primeiras estrelas do universo

Um grupo de astrônomos conseguiu detectar pela primeira vez sinais relacionadas com o aparecimento das primeiras estrelas, surgidas há 13,6 bilhões de anos, pouco depois do nascimento do Universo, indica um informe publicado nesta quarta-feira pela revista científica Nature.

Embora estes sinais, obtidos graças a um pequeno radiotelescópio na Austrália, ainda tenham que ser confirmados com outros instrumentos, sua intensidade deixa supor que em suas primeiras dezenas de milhões de anos o universo esfriou mais rápido do que se pensava até agora.

Esta descoberta poderia levar a revisar os modelos cosmológicos em vigor e poderia ajudar a compreender melhor o mistério da matéria escura, invisível para os telescópios.

"A aparente detecção do sinal das primeiras estrelas no Universo será uma descoberta revolucionária", disse Brian Schmidt, prêmio Nobel de física em 2011, que confessou sua "emoção" pela descoberta.

"É preciso ser muito prudente", disse à AFP Benoit Semelin, um astrofísico do Observatório de Paris. "Mas se for confirmada a observação, é uma grande descoberta porque implicará mudar os modelos sobre o nascimento do universo", afirmou.