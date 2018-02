Facebook deve ajudar jornais a aumentar assinaturas digitais

O Facebook anunciou, nesta terça-feira (27), um projeto piloto de US$ 3 milhões para ajudar os jornais americanos a aumentarem as assinaturas digitais pagas.

A medida tenta minimizar preocupações com o fato de que a rede social e outras plataformas on-line teriam prejudicado as empresas de notícias, ao monopolizar a publicidade na Internet.

"O acelerador de novas assinaturas locais", que faz parte do projeto Facebook Journalism, trabalhará com um pequeno grupo de novas organizações metropolitanas "para desbloquear estratégias que ajudem os editores a captarem assinaturas digitais de clientes dentro e fora da nossa plataforma", afirmou a diretora de associações de notícias do Facebook, Campbell Brown, em um comunicado.

A rede social busca orientar os editores para ajudá-los em suas iniciativas digitais.

"Sabemos que o Facebook é parte da estratégia para chegar aos leitores e, finalmente, gerar assinaturas pagas", disse Brown.

O Facebook dará "assessoria de especialistas em assinaturas digitais" para ajudar a engajar os leitores, acrescentou.

A rede social disse que está trabalhando com os jornais Atlanta Journal-Constitution, Boston Globe, Chicago Tribune, Dallas Morning News, Denver Post, Miami Herald, Minneapolis Star Tribune, Omaha World-Herald, Philadelphia Inquirer, Seattle Times, San Francisco Chronicle, The Tennessean e Newsday.