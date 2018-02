Avião hipersônico chinês vai precisar de apenas 2 horas para voar de Pequim a Nova York

Um grupo de investigadores chineses desenhou um avião ultrarrápido capaz de transportar dezenas de pessoas e toneladas de carga entre Pequim e Nova York em somente duas horas. Os testes aerodinâmicos da versão modernizada da aeronave demonstraram resultados "surpreendentes".

O veículo voará a velocidades hipersônicas, isto é, mais de 6.000 quilômetros por hora, de acordo com os promotores que trabalham em um programa militar secreto chinês com as mesmas caraterísticas, informa a edição South China Morning Post.

Avião voará a velocidades hipersônicas

Hoje em dia, um avião de passageiros costuma levar 14 horas para percorrer os cerca de 11 mil quilômetros que separam as duas cidades.

Os investigadores da Academia de Ciências da China testaram este modelo de avião em um túnel de vento que também tem sido utilizado para a avaliação aerodinâmica dos últimos protótipos de armas hipersônicas.

​O ensaio, realizado à velocidade sete vezes maior que a do som, revelou resultados surpreendentes: uma resistência baixa e uma sustentação alta, comunica um relatório publicado no portal Science China.

A aeronave, batizada como I-plane, é um biplano com um desenho de asas baseado nos aviões da Primeira Guerra Mundial. As asas inferiores saem do meio da fuselagem. A asa superior, em forma de asas de morcego, se estende até à cauda do avião.

Segundo os autores do projeto, a forma da aeronave permitirá levantar cargas 25% maiores que as carregadas pelas atuais aeronaves de igual envergadura.

