Airbus mostra primeiro táxi voador do mundo

O consórcio de aviação europeu Airbus publicou um vídeo do primeiro táxi voador Alpha One do projeto Vahana. O voo de teste foi realizado no estado norte-americano do Oregon e durou 53 segundos. De acordo com a equipe que trabalha no projeto, o drone tem a capacidade de carga de 745 quilogramas, mas pode transportar apenas um passageiro.

Esse táxi voador funciona com motor elétrico e tem vários motores. Segundo os representantes da empresa, o Vahana pode atingir uma altitude de até cinco quilômetros.

A Airbus planeja construir uma frota dessas aeronaves em cidades densamente povoadas e onde há tráfego intenso. A primeira versão do Vahana deverá estar pronta para produção em 2020.