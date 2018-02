Site de namoro para héteros eleitores de Trump é lançado

Um site de relacionamentos que junta simpatizantes héteros do presidente Donald Trump foi lançado nos EUA. “Namorar em 2018 é mais desafiador do que nunca graças, em parte, à polarização política. Nós estamos mudando o jogo da sedução e dando uma chance aos americanos de pensamento parecido a chance de se conhecer sem o constrangimento que surge com as primeiras conversas sobre política”, lê-se na introdução do Trump.Dating.

O logo do site inclui o topete do presidente Trump. “Faça os encontros grandes novamente”, é o slogan do site, referente ao slogan da campanha do republicano, “Faça a América grande novamente”.

O Trump.Dating exige que os interessados em se cadastrar afirmem ser heterossexuais.