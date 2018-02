Festival do Fórum Mundial da Água divulga lista de curtas selecionados

O festival de curtas-metragens A Voz dos Cidadãos divulgou os filmes, com até quatro minutos, que serão exibidos no início das sessões de debates do 8º Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília entre 18 e 23 de março. Entre as 171 produções inscritas, foram selecionados 109 filmes de 29 países. A lista completa pode ser acessada aqui.

De acordo com a organização do festival, os países que mais enviaram curtas-metragens foram o Brasil, com 58 filmes, e a Índia, com 13. Há ainda cinco produções francesas e quatro inglesas. Todos os 109 selecionados concorrem a um total de seis prêmios no valor de US$ 400 cada.

A chamada pública para o festival aceitava vídeos de até quatro minutos relacionados à temática água, gravados em qualquer formato, incluindo telefones celulares, e em qualquer idioma. Caso o filme não seja em português ou inglês, é preciso haver legendas em um desses idiomas.

Para auxiliar na produção de vídeos caseiros, a organização do festival produziu um manual de filmagem em formato PDF, disponibilizado em português e em inglês.

O fórum

O 8º Fórum Mundial da Água é organizado no Brasil pelo Conselho Mundial da Água, pelo Ministério do Meio Ambiente, representado pela Agência Nacional das Águas (ANA), e pelo Governo do Distrito Federal, representado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal.

As edições anteriores foram realizadas em Marrakesh (Marrocos, 1997), Haia (Holanda, 2000), Quioto (Japão, 2003), Cidade do México (México, 2006), Istambul (Turquia, 2009), Marselha (França, 2012) e Gyeongju e Daegu (Coreia do Sul, 2015).

Mais informações sobre o fórum podem ser obtidas no site oficial do evento: http://www.worldwaterforum8.org/.