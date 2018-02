Foto feita por satélite do aeroporto da cidade de Omsk

A nave “Canopus-B” 4 entregou sua primeira imagem da superfície da terra em que o aeroporto da cidade de omsk foi a filmagem usada pelo sistema de cinema panhromatičeskaâ. No dia anterior em testes de voo, a roscosmos recebeu as primeiras imagens espaciais e a partir do aparelho-B do aparelho n. O 3.

Ambos os satélites foram lançados em 1 de fevereiro de 2018 por um foguete soyuz-2.1, com uma fragata fragata do local de lançamento do cosmódromo de plesetsk. Atualmente, o grupo orbital russo de teledetecção da terra fez testes de voo em “- B nos. 3 e 4 de acordo com as informações fornecidas, todos os sistemas de satélite são operados por hitch.

*Fotos Públicas