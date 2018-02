Foguete da SpaceX leva 1º carro elétrico ao espaço

A empresa de sistemas aeroespaciais SpaceX lançou nesta terça-feira (6) o foguete "Falcon Heavy", o primeiro a levar um carro para o espaço.

Com destino à órbita de Marte, a nave foi lançada da Estação John F. Kennedy, na Flórida, Estados Unidos, às 15h46 (horário local), ao som da música "Life on Mars" ("Vida em Marte"), de David Bowie. O lançamento estava previsto para acontecer três horas antes, mas foi adiado devido a fortes ventos na região.

O "Falcon Heavy" é um foguete reutilizável criado pelo bilionário Elon Musk, que o classifica como o mais potente do mundo por ele ter capacidade de propulsão duas vezes maior que qualquer outra nave. Além disso, o foguete é capaz de enviar cargas extremamente pesadas ao espaço (mais de 60 toneladas) e possui 70 metros de altura.

Para esta viagem, há um único "passageiro": o "Tesla Roadster", primeiro automóvel elétrico a ser levado para Marte. O objetivo do lançamento é servir de base para missões futuras, que poderão levar pessoas e objetos pesados, como satélites de monitoramento, para o espaço.

De acordo com as últimas informações, os dois propulsores laterais do "Falcon Heavy" aterrissaram perfeitamente em Cabo Canaveral, como estava previsto. "Se algo sair errado, espero que ocorra em um estágio avançado da missão, para que possamos aprender o máximo possível neste processo", declarou Musk.

"Vou considerar uma vitória se ele sair da plataforma e não explodir em milhares de pedaços. Ele tem o equivalente a uma tonelada de dinamite. Provavelmente não restará muita coisa se sair do controle", acrescentou.