Carnaval provoca corrida à cirurgia plástica

O desejo de exibir um corpo bonito na temporada carnavalesca é o grande responsável pelo aumento da procura de procedimentos estéticos em até 1 semana antes da festa momesca. Há poucos anos,o movimento era atípico, devido ao resguardo exigido em pleno período de férias e ao afastamento do sol, para evitar inchaços e manchas e facilitar a cicatrização.

Segundo cirurgiã plástica Anike Brilhante, especializada pelo Hospital Federal do Andaraí e Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a tecnologia vem proporcionando a evolução dos métodos cirúrgicos e de anestesia, deixando as cirurgias muito mais tranquilas.

“Dependendo do procedimento a alta se dá um dia após a operação,sendo que, em geral, o retorno à praia demora um mês, o que também pode variar de cirurgia e do paciente” explica Anike, lembrando que “às vezes, é possível liberar com duas semanas, usando bloqueador solar”.

Anike alerta ainda que não é indicado a qualquer paciente esperar resultados milagrosos sem cumprir o prazo de repouso. “Com duas semanas nem pensar em cair na folia após ter colocado uma prótese de mamas, mas, para quem quer apenas assistir aos desfiles confortavelmente nada impede de fazer uma mini lipo ou até uma lipoaspiração completa”, afirma.

O que ainda dá tempo?

Segundo a cirurgiã plástica para dar um shape até o carnaval que começa em nove de fevereiro, ou seja, é aplicar botox no rosto ou preencher alguns sulcos nasais para dar uma levantada no visual. “É o que eu indico a quem quer estar pronta para as bandas que recheiam a festa e até mesmo sambar nas Escolas da Sapucaí” alerta Anike Brilhante, lembrando que cirurgia plástica é uma operação como outra qualquer e deve ter muitos cuidados no pós-operatório, não é para fazer e ficar sacolejando por aí, exige repouso e descanso. “Uma prótese de mamas, por exemplo, só libero a paciente após um mês de cirurgia, depois de passar por todas as fases como retirada de pontos, drenagem etc” diz.

Conheça os preenchimentos:

Botox- Pés de galinha, testa franzida e linhas de expressão na testa

A toxina botulínica atua relaxando os músculos e é indicada para tratar as rugas formadas pelas expressões faciais. “Sob anestesia local, a toxina é aplicada com micro agulhas na região que terá os músculos paralisados. A aplicação dura cerca de 10 minutos e o paciente está liberado para voltar às atividades habituais na mesma hora. O resultado é percebido após as primeiras 48 horas e pode perdurar por até oito meses” explica a cirurgiã.

Preenchimentos - Para amenizar olhares profundos e olheiras, rugas perilabiais, Bochecha murcha e bigode chinês.

O preenchimento facial é o procedimento mais indicado para os males descritos acima. A aplicação de substâncias orgânicas ou inorgânicas, normalmente o ácido hialurônico, é feita após um creme anestésico aplicado por 30 minutos. Lembramos que todos estes procedimentos estéticos devem ser feitos por Membros especialistas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou por um dermatologista. “São procedimentos rápidos e invasivos, mas requerem pontualidade na aplicação e não é permitido por lei aplicá-los sem segurança máxima por quem domina as técnicas” esclarece a cirurgiã plástica alertando. “Veja bem onde estará executando seu procedimento e quem é este profissional. Se ele não pertencer a uma entidade como a SBCP não se exponha. “Riscos existem em qualquer situação e procedimento” finaliza Anike Brilhante.