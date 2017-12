Do Bitcoin ao Uber, os acertos e fiascos da tecnologia no ano

Da moeda virtual Bitcoin ao aplicativo de transporte Uber, passando pelo retorno do disco de vinil, pelo tímido lançamento do "Spectacles", os óculos do Snapchat para gravar vídeos, pelo iPhone X e as contínuas falhas na segurança da rede. Esses são alguns temas de sucesso e fracasso da tecnologia em 2017.

Neste ano, o Bitcoin, a moeda digital criada em 2009 conseguiu alcançar um pico de US$20 mil. Além disso, 2017 ficará marcado pelo retorno do vinil que encerrará dezembro com vendas recordes iguais ou superiores as registradas em 1990.

No que diz respeito ao desastre tecnológico, os grandes ataques cibernéticos que paralisaram os computadores e as infraestruturas do mundo inteiro estão no topo da lista, assim como os óculos de sol capaz de capturar vídeos de 10 segundos na visão do usuário e que são enviados, de maneira automática, para o Snapchat.

A expectativa era garantir um "boom" entre os jovens e adolescentes após o lançamento do acessório, mas, de acordo com a imprensa, milhões de produtos não foram vendidos, permanecendo nos estoques.

Finalmente, o que mais chamou a atenção durante o ano foi a performance do perfil do presidente Donald Trump no Twitter.

Entre as publicações com maior índice de interação há a polêmica com o líder norte-coreano Kim Jong-un e os vídeos violentos sobre muçulmanos.

O chefe de Estado norte-americano está "sem freios" na rede social, onde conta com mais de 40 milhões de seguidores. No mês passado, um funcionário do Twitter desabilitou por 11 minutos a página do magnata.