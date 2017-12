Nutricionista dá dicas para evitar contaminação de alimentos nas festas de fim de ano

Cear com a família e amigos é sempre um momento esperado nas festas de final de ano. Porém, para não acabar com a harmonia desse momento, é importante que alguns cuidados sejam tomados com os alimentos servidos.

“Na maioria das vezes em que há intoxicação alimentar, porque ingerimos um alimento contaminado por microrganismos e, nessa situação, o alimento continua com o aspecto, cheiro e sabor inalterados, por isso comemos sem perceber a contaminação e nos intoxicamos”, explica Milene Tiellet, nutricionista da Alimentar Consultoria.

Segundo ela, o alimento se contamina principalmente por ficar exposto a temperaturas inadequadas (10ºC a 60ºC), que permitem a proliferação dos microrganismos.

Alimento só é seguro se ficar apenas 30 minutos fora da temperatura adequada

"É comum no dia da festa colocarmos a mesa com antecedência, e cada familiar trazer um prato, ou encomendar alguma preparação em restaurantes e padarias, e em todas essas situações há exposição do alimento a temperaturas de risco, principalmente no nosso país onde a temperatura ambiente fica em torno os 30ºC. O alimento após ser preparado só é seguro se ficar apenas 30 minutos fora da temperatura adequada. Por isso, é importante colocarmos à mesa próximo a hora de cear", afirma a especialista.

Outra recomendação se enquadra em situações de ter que levar um prato para casa de alguém. A nutricionista indica que o alimento seja transportado em um recipiente térmico e, ao chegar ao local, armazenado rapidamente na geladeira, e aquecido novamente na hora de servir.

Nesta época do ano, porém, a superlotação de geladeiras e outros compartimentos refrigerados também pode ser um dos maiores vilões, já que dificulta a circulação de ar frio em seu interior. A consequência, afirma Milene Tiellet, é o aumento do risco de contaminação graças a elevação da temperatura.