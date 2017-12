Nasa descobre sistema planetário semelhante ao do Sol

A Nasa anunciou nesta quinta-feira (14) a descoberta de um sistema planetário semelhante ao do nosso Sol e situado a aproximadamente 2,5 mil anos-luz da Terra.

Assim como o nosso, o sistema possui oito planetas, que orbitam a estrela Kepler-90, e foi achado a partir de dados de uma missão do telescópio Kepler realizada entre 2009 e 2013, analisados por um inovador programa de inteligência artificial do Google.

Esse é o maior sistema planetário já encontrado, além do nosso, e a descoberta foi publicada pelo "The Astronomical Journal". Os oito planetas ficam a uma distância inferior àquela que separa a Terra do Sol, sendo que o oitavo membro do sistema, o Kepler-90i, leva 14,4 dias para dar uma volta em sua estrela.

O astro tem temperatura média de 426ºC, semelhante à de Mercúrio e suficiente para impedir o surgimento da vida como a conhecemos. Os dados estavam disponíveis havia quatro anos, mas a descoberta só foi possível com o uso de um programa de inteligência artificial criado pelo Google.

O sistema imita o funcionamento da rede de neurônios do cérebro humano e, graças a um mecanismo de aprendizado automático, é capaz de reconhecer as variações de luminosidade das estrelas registradas pelo Kepler, que indicam a passagem de um planeta.

"Estamos emocionados somente de pensar nas descobertas ainda escondidas nos arquivos de dados do Kepler, esperando instrumentos e tecnologias capazes de encontrá-las", disse Paul Hertz, diretor da divisão de astrofísica da Nasa.