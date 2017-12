Menina com coração fora do corpo nasce no Reino Unido 

No Reino Unido, nasceu uma menina com ectopia cardíaca, uma malformação congênita quando o coração se localiza fora do peito, segundo informou The Guardian.

O diagnóstico foi feito já na nona semana de gravidez. Os médicos afirmaram que o bebê quase não teria chances de sobreviver, pois 90% dos bebês que nascem com esta malformação morrem nos primeiros dias de vida. Especialistas até recomendaram a fazer um aborto, mas os pais da menina se recusaram.

A menina nasceu viva e na primeira hora de sua vida foi submetida a três operações, em que participaram mais de 50 médicos. Cirurgiões criaram uma nova caixa torácica em que incorporaram o coração.

Como resultado, a menina se tornou o primeiro bebê no Reino Unido a conseguir sobreviver com a ectopia cardíaca, segundo The Guardian.

