Polaroid lança câmera inspirada em clássico da década de 70

A famosa marca de câmeras Polaroid lançou nesta sexta-feira (8) um novo equipamento inspirado no grande sucesso da década de 1970, a "One Step 2".

A câmera chega no mercado custando 119 euros (cerca de R$ 458) e é uma versão mais moderna da edição lançada em 1977. "Nos últimos anos, testemunhamos um forte retorno da fotografia analógica instantânea. No mundo frenético e digital de hoje, um objeto tangível fora da tela do smartphone torna-se um objeto precioso", explicou Oskar Smolokowski, CEO da Polaroid Originals.

A One Step 2 é carregada via cabo USB e em comparação com o modelo original da Polaroid, seu flash está posicionado verticalmente para melhorar a qualidade dos retratos. Além disso, a nova câmera terá filmes preto e branco e colorido, que custarão 16 euros (cerca de 61 reais). Ela será também compatível aos clássicos filmes vintages.