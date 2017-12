YouTube divulga lista dos vídeos mais vistos em 2017

O YouTube divulgou nesta quarta-feira (6) sua tradicional lista de vídeos mais assistidos do ano. Em 2017, as dez primeiras produções foram visualizadas mais de 633 milhões de vezes, por mais de 40 milhões de horas de exibição. O topo do ranking é ocupado pelo vídeo de um homem vestido de ostra cantando uma música romântica e levando o público à loucura. Ele conta com mais de 182 milhões de visualizações.

Entre os vídeos mais vistos pelo mundo estão algumas das peripécias de Ed Sheeran, a apresentação da Lady Gaga no Super Bowl, e até o famoso vídeo com as crianças de um especialista invadindo uma entrevista com a BBC.

Já na lista das produções musicais, quem lidera é o famoso hit "Despacito", de Luis Fonsi e Daddy Yankee. Enquanto que na segunda posição aparece "Shape of You", de Ed Sheeran, seguido de " Mi Gente", de J Balvin, Willy William.

Na Itália, a música "Occidentali's Karma", do italiano Francesco Gabbani, bateu o recorde do vídeo que mais rápido alcançou 100 milhões de visualizações durante 2017.

Confira o top 10 dos vídeos (global):

1 - O cantor mascarado

2 - Coreografia de Shape of You

3 - Engenhocas divertidas

4 - Menina ventriloquista no America's Got Talent

5 - Ed Sheeran Carpool Karaoke

6 - Lady Gaga no Super Bowl

7 - Trump e Obama dublados em paródia

8 - História do mundo todo... eu acho

9 - Curta-metragem de animação In a Heartbeat

10 - Crianças interrompem entrevista da BBC

Confira o top 10 dos vídeos musicais (global):

1 - Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2 - Ed Sheeran - Shape of You

3 - J Balvin, Willy William - Mi Gente

4 - Maluma - Felices los 4

5 - Bruno Mars - That's What I Like

6 - Chris Jeday - Ahora Dice ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7 - El Amante - Nicky Jam

8 - Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

9 - DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10 - Enrique Iglesias - Subeme La Radio ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox