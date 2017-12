Uerj comemorara 10 anos de sucesso do Ecomuseu Ilha Grande

Em dezembro comemoramos os 10 anos do Ecomuseu Ilha Grande, parte do campus da Uerj localizado no município de Angra dos Reis. O Ecomuseu trabalha unindo a comunidade e sua história, criando uma integração entre eles. Seus projetos visam o bem estar da população daquela região, e também têm foco na área do meio ambiente. Como parte da comemoração, um seminário será realizado no campus Maracanã.

Na primeira mesa do dia, contamos com a presença da equipe do Ecomuseu, que se propõem a explicar cada um de seus núcleos e sua importância. Além deles, nomes da Museologia nacional e das Artes debatem a história do Ecomuseu nesses 10 anos. Prof. Mário Chagas da Unirio, Profa. Myrian Sepúlveda dos Santos da Uerj, Prof. Ricardo Lima da Pós-Graduação do Instituto de Artes da Uerj e Profa. Teresa Scheiner da Unirio/Mast, são alguns dos convidados que iremos receber no dia 13, no auditório 91 da Uerj Maracanã. Teremos mesas de debate, a exibição do filme 10 anos Ecomuseu Ilha Grande e uma apresentação do Coral Altivoz que fecha a confraternização.

Mais informações: www.decult.uerj.br/news

Interessados devem se inscrever no email ecomig10anos@gmail.com, a taxa é de R$5,00 e o credenciamento ocorre às 8h30 no hall do 9° andar.

