Febracis abre inscrições para o curso do Método CIS 

A Febracis Coaching Integral Sistêmico está com inscrições abertas para o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina, o Método CIS.

Ele acontece entre os dias 19 e 21 de janeiro de 2018, no Riocentro. O curso, que contempla três dias de imersão e já impactou mais de 300 mil vidas, foi desenvolvido para ajudar pessoas a superarem suas próprias barreiras internas e alcançarem todo o seu potencial.

Voltado para todos os públicos, o Coaching Integral Sistêmico é uma experiência única na busca pelo autoconhecimento e autodesenvolvimento orientado para metas. O treinamento é orientado na metodologia criada por Paulo Vieira, PhD em Business Administration e autor do best-seller “O Poder da Ação”. Nele, o aluno é levado a questionar e repensar as crenças pessoais que limitam as próprias conquistas por toda a vida, além de obter uma compreensão profunda dos próprios problemas, traumas e desejos que influenciam diretamente seu comportamento.

O Método CIS, ainda, ajuda o participante a ter clareza sobre o estado atual da própria vida para que ele possa estabelecer e alcançar com segurança seus objetivos mais ousados. “As bases do conteúdo se ancoram na Neurociência, na Física Quântica, na Psicologia Positiva e na Programação Neurolinguística.”, explica José André Neto, diretor da Febracis Rio de Janeiro, que também é palestrante e Master Coach diplomado pela Febracis e pela Florida Christian University, nos EUA.

Um dos diferenciais do CIS é a integração dos dois hemisférios do cérebro humano: o lado direito (emocional) e o lado esquerdo (racional). “Algo fundamental, pois, muitas vezes, racionalmente as pessoas sabem como agir, no entanto, não colocam suas ideias e ações em prática. No Método CIS você identificará quais são os seus impedimentos e os eliminará. Ninguém sai do curso do mesmo jeito que entrou”, garante José André.

O curso trabalha todas as áreas da vida em conjunto e oferece ao aluno técnicas capazes de melhorar seu dia a dia, aumentar sua produtividade e aperfeiçoar sua comunicação com a família, amigos, colegas de trabalho e colaboradores.

O treinamento do Método CIS ajuda os alunos a adquirirem equilíbrio e segurança emocional. Dessa forma, quem faz o curso elimina a autossabotagem e os sintomas de traumas e vícios adquiridos na infância e ao longo da vida.

Serviço: Método CIS

Curso: 19 a 21 de janeiro

Local: Riocentro – Rua Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca

Inscrições e mais informações: http://febra.me/ingresso-mcis-186