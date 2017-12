Cardápio variado: você nem imagina o que se pode descobrir nas entranhas de tubarões

Mas alguns "objetos" encontrados às vezes nas entranhas de tubarões são muito extraordinários. Confira uma pequena seleção de exemplos mais surpreendentes.

Não queremos que ninguém se encontre com tubarões em pleno oceano: as histórias fantásticas sobre os ataques terríveis destes monstros assustam até os mais corajosos. Os tubarões são omnívoros e os objetos encontrados nas entranhas deles comprovam este fato.

Partes do corpo humano

Um braço de homem tatuado

Em 1935, em Sydney foi feita uma descoberta macabra: um braço humano tatuado foi encontrado no estômago de um tubarão, devorado por outro tubarão maior.

Os pés

Os pés de um homem vestindo botas foram retirados em 1887 de um tubarão encontrado perto da cidade de Rijeka (o porto principal da Croácia).

Um guarda-roupa completo

Um tubarão-tigre encontrado em 2001 perto da costa da Austrália tinha uma “bagagem” importante dentro de si. Os pescadores descobriram 47 botões, 9 sapatos, 3 cintos de couro e 7 calças, informa o The Times.

Um tubarão

Nós conhecemos muitos casos de canibalismo entre tubarões. Em 2013, perto do Vale de Delaware (área metropolitana na Filadélfia, EUA) o fato foi comprovado. Um tubarão comeu outro.

​Outros animais

Um ganso

Em 1862, um ganso foi descoberto no estômago de um tubarão. A versão mais provável é que o ganso tenha sido levado para o mar por uma tempestade forte.

Uma rena

Uma rena inteira também foi descoberta no interior de um tubarão perto da Groenlândia, informa o Daily Mail.

Uma tartaruga viva

Em 1922, uma tartaruga viva foi encontrada nas entranhas de um tubarão. Ela foi batizada de Ionna e colocada em um aquário de Nova York, segundo indica o The Times.

Câmera de vídeo

Cada vez que se filmam tubarões debaixo de água, você arrisca perder uma câmera. O vídeo abaixo mostra um tubarão curioso que engole uma câmera durante a filmagem.

Bala do canhão

Uma bala de canhão de 6 libras foi encontrada em um estômago de um tubarão em 1823. De acordo com especialistas, ela estaria amarrada ao cadáver de um homem para ele ir ao fundo mais depressa. O tubarão comeu o homem e a bala de canhão, informou o The Times.

​Pílulas anticoncepcionais

Segundo a informação do ReefQuest Centre for Shark Research, que faz pesquisas sobre os tubarões, uma caixa inteira de pílulas anticoncepcionais foi encontrada dentro de um tubarão-tigre.

Tesouro em moedas

As entranhas de um tubarão pescado continham uma coleção completa de moedas. Esclareceu-se que um pescador utilizava trocos em vez de anzóis. O tubarão se habitou a comer os anzóis e as moedas, indica o The Times.