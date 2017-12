Armas da Idade do Bronze 'vieram do espaço sideral', afirma novo estudo

Um novo estudo revela que a maior parte do ferro usado na produção de armamentos e artefatos datados da Idade do Bronze, é de fato, de origem extraterrestre. A pesquisa explica como nossos antepassados foram capazes de utilizar metais sem acesso à fundição.

O novo estudo foi liderado pelo cientista francês Albert Jambon e publicado na revista Journal of Archaeological Science. Pesquisadores realizaram uma análise geológica para diferenciar metais terrestres e extraterrestres encontrados entre artefatos da Idade do Bronze por todo o mundo. Estudando a porcentagem de ferro, cobalto e níquel encontrados nos artefatos, cientistas criaram um sistema para diferenciar o ferro produzido através da fundição de minério e o "pré-fabricado" de origem meteórica.

Vale destacar que os meteoritos já foram reconhecidos como a maior fonte de ferro, mas a comunidade científica ainda não tem uma opinião de como o ferro meteórico contribuiu para a produção de artefatos de ferro na Idade do Bronze. As armas de ferro criadas durante a Idade do Bronze eram extremamente raras e valiosas.

Fonte de ferro de armas antigas teriam se originado de asteróides

A equipe de Jambon realizou análises não destrutivas das amostras utilizando um espectrômetro de fluorescência de raios X nos museus onde atualmente se encontram os artefatos.

O minério de ferro terrestre primeiro deve ser reduzido, removendo o oxigênio de dentro, antes que ele possa ser transformado em armas e outros objetos. Contudo, o ferro meteórico já se encontrava em um estado metálico, e assim estava pronto para ser usado, sem a necessidade de inovações anacrônicas como a fundição, que marcou o início da Idade do Ferro.

Corpos celestes como meteoritos, asteroides e cometas surgem quando os planetas se estilhaçam e se fragmentam.

"Quando grandes corpos celestes estão se formando, tal como nosso planeta, quase todo o níquel se dirige para o núcleo de ferro fundido", assinalam os autores do estudo, indicando que as técnicas de mineração comuns durante a Idade do Bronze não teriam contribuído para extrair quantidades significativas de níquel ou ferro.

>> Sputnik