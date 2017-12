Enorme labirinto subterrâneo da Idade do Gelo foi descoberto no Canadá

Espeleólogos canadenses descobriram um extenso sistema de cavernas debaixo da cidade de Montreal, no Canadá, que data da Idade do Gelo.

A revista National Geographic informa que Daniel Caron e Luc Le Blanc, investigadores da Sociedade Espeleológica do Quebec, inspecionaram a caverna de Saint Leonard, cujos espaços subterrâneos já haviam sido descobertos em 1812. Mas só nos meados de outubro passado os cientistas conseguiram ter acesso a um "labirinto" de galerias antes desconhecido.

Neste espaço subterrâneo, com um pouco mais de 200 metros de comprimento e seis metros de altura, as paredes de pedra calcária são completamente lisas e o teto é "perfeitamente horizontal", assinalou Le Blanc.

No local existem numerosas estalagmites e estalactites, formadas no local há cerca de 10.000 anos, quando as geleiras recuaram e "separaram" as rochas.

Para corroborar essa teoria, Luc Le Blanc detalhou que as saliências de um lado "se encaixam perfeitamente nas reentrâncias" da parede oposta e descreveu as superfícies paralelas das paredes como pedaços de um quebra-cabeça.

>> Sputnik