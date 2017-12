'Viajante espacial' mais antiga da história humana dá sinal de vida após 37 anos

A nave espacial mais distante da humanidade surpreendeu seus operadores ao atender o chamado para disparar foguetes que não foram usados ​​em quase 40 anos.

Como o primeiro visitante da humanidade no espaço interestelar, a Voyager 1 da NASA revelou-se ser um soldado resiliente, respondendo comandos que demoram quase 20 horas para chegar, e realizando tarefas de rotina e transmissão de dados para a Terra.

Lançada em 1977, a sonda espacial interestelar Voyager 1 — um produto do centro de incubação de tecnologia NASA financiado pelos EUA — quebrou todos os registros de voos espaciais, viajando cerca de 13 bilhões de milhas do sol, mais longe do que qualquer dispositivo criado pelo homem, enquanto continua sendo uma plataforma científica viável.

Mais recentemente, a nave espacial foi sinalizada para testar um conjunto de quatro pequenos propósitos de foguetes que não foram operacionais há 37 anos, para ver se o dispositivo poderia ser orientado remotamente de forma mais eficiente. A Voyager 1 executou a tarefa perfeitamente, enviando os resultados dos testes de volta à rede espacial terrestre global da NASA.

“O time da Voyager fica mais entusiasmado a cada marco no teste de propulsão", afirmou o engenheiro da JPL, Todd Barber, acrescentando: "O clima foi de alívio, alegria e incredulidade depois de testemunhar esses propulsores funcionarem como se não houvesse passado tempo algum".

Ao longo dos últimos 30 anos, os propulsores primários da Voyager 1 — usados para orientar o sistema de comunicação da nave espacial em direção à Terra — foram exigindo níveis crescentes de recursos de energia para funcionar. A espaçonave — agora a mais de 141 vezes a distância entre a terra e o sol — deve deixar de funcionar nos próximos cinco anos, já que a energia restante está esgotada.

