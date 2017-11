Após crítica a emoji, Google aprende a preparar cheeseburger

O Google aprendeu a preparar um cheeseburger. A companhia de tecnologia, após receber críticas a o emoji do sanduíche - que exibia o queijo na posição errada -, resolveu corrigir o desenho.

Na mais nova atualização do sistema operacional Android, o emoji do cheeseburger aparece com uma fatia de queijo cheedar em cima do disco de carne.

Antes, ela estava embaixo, o que gerava piadas e críticas de usuários. O erro ganhou repercussão mundial quando o editor e fundador do grupo Baekdal Media, Thomas Baekdal Media, publicou no Twitter o emoji "errado", comparando-o com o da concorrentes Apple, que ilustrada o sanduíche do jeito "certo".

Desenho no Android estava com o queijo na posição "errada"

O CEO do Google, Sundar Pichai, respondeu ao tweet e prometeu resolver o "problema". Agora, o queijo está entre a carne e a fatia de tomate.