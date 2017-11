Britânica está se transformando em 'pedra' após picada de mosquito

A famosa série "Game of Thrones", produzida pela HBO, dentre inúmeras tramas, conta sobre um raro e misterioso mal que petrifica a pele dos afetados, chegando a rachá-la como uma rocha até a morte da pessoa contaminada. Não obstante, dermatologistas advertem que este mal é bastante real, levando a morte de um em cada dez afetados.

A britânica Rebecca Willers, de 37 anos, foi diagnosticada com esclerose sistêmica, uma rara doença causada pelo nosso próprio sistema imunológico. Afeta os tecidos conjuntivos do organismo como a pele, vasos sanguíneos, músculos e órgãos internos e faz com que a pele endureça e fique grossa.

Britânica tem esclerose sistêmica

"O mais terrível é quão rápido se propagava a doença. O meu médico me avisou de que os próximos três anos seriam os mais agressivos. Para mim é difícil até mesmo escovar os dentes, porque sinto como se minhas mãos fossem pedras. Não consigo segurar nada", citou o jornal Daily Mail as palavras de Willers.

Em 2015, Rebecca Willers, dona do Parque Selvagem de Shepreth em Cambridgeshire, viajou para a ilha indonésia de Sumatra durante um programa de preservação dos tigres da região – espécie em extinção com menos de 500 animais vivos. Quando voltou para o Reino Unido, a mulher enfrentou vários problemas de saúde, aparentemente, sem conexão alguma entre si.

Os especialistas ainda desconhecem as causas exatas desta doença rara, mas supõem que tenha surgido depois de uma picada de mosquito durante a viagem.

Willers planeja gastar todas as suas economias, até mesmo vender sua casa, para encontrar a cura deste mal.

"Os animais eram toda a minha vida e agora só me resta trabalhar no escritório do zoológico com documentos", lamenta Rebecca.

>> Sputnik