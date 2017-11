Vest Solidário da Unisuam oferece bolsa integral para ensino superior

A Unisuam inscreve, até 29 de novembro, para o 'Vest Solidário', processo seletivo que oportuniza aos candidatos uma bolsa integral como forma de suprir a necessidade da demanda social, destinado única e exclusivamente para cidadãos que não possuem diploma de Curso Superior e que recebem até 1 salário mínimo e meio como renda mensal.

O candidato que estiver dentro dessa condição poderá fazer a sua inscrição, de forma gratuita, pelo Portal Unisuam ou em um dos laboratórios de qualquer Unidade da Instituição, de acordo com o seu horário de funcionamento. Ele deverá preencher o requerimento de inscrição, o questionário da pesquisa Vest Unisuam 2018/1, a Ficha Socioeconômica, entre outros campos.

A prova será realizada dia 3 de dezembro, às 10h, na Unidade Bonsucesso, e o vestibulando deve apresentar o 'Protocolo de Inscrição no Processo Seletivo Solidário', recebido no ato da inscrição, juntamente com o documento original de identificação.

Mais informações pelo (21) 3882-9797 e no www.unisuam.edu.br