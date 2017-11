'New York Times': Laptops são ótimos, mas não em palestras ou reuniões

Entrar em qualquer auditório ou sala de aula em universidades é ter a certeza de encontrar um mar de estudantes digitando em laptops abertos e brilhantes, enquanto o professor fala. "Mas você não verá isto enquanto eu estiver ministrando uma aula", escreve Susan Dynarski, professora de educação, políticas públicas e economia na Universidade de Michigan, no The New York Times.

"Embora eu adote algumas exceções, eu geralmente proíbo aparelhos eletrônicos, incluindo laptops, em minhas aulas e seminários de pesquisa", conta a professora.

Susan Dynarski pondera que isto por parecer uma medida extrema, já que, apesar de tudo, é mais fácil para o estudante registrar o conteúdo da aula pelo teclado do computador do que com papel e caneta. "Eles podem baixar textos do curso, buscar conceitos desconhecidos na rede e criar um preciso e bem organizado registro do material de leitura. Tudo isto é positivo."

"Mas um crescente conjunto de evidências mostra que, apesar de tudo, estudantes universitários aprendem menos quando usam computadores ou tablets durante as aulas. Eles também tendem a ganhar notas mais baixas. A pesquisa é inequívoca: laptops distraem do aprendizado, quem os utiliza e quem está ao redor. E não é demais esperar que os eletrônicos também atrapalhem estudantes de ensino médio ou que prejudiquem a produtividade em reuniões de trabalho de todos os setores", alerta.

>> Laptops Are Great. But Not During a Lecture or a Meeting.