Estas são as consequências de um possível ataque nuclear de Pyongyang contra Los Angeles

Analistas da edição norte-americana The National Interest analisaram as consequências de um hipotético ataque nuclear norte-coreano contra a cidade estadunidense de Los Angeles.

A análise foi feita com ajuda de um programa elaborado no Instituto de Tecnologia Stevens, EUA.

Para tal, foi escolhida uma bomba de 250 mil toneladas de TNT. Segundo os cálculos, a explosão de tal bomba no centro da cidade norte-americana afetaria mais de um milhão de pessoas, matando 378 mil e ferindo 860 mil. Sublinha-se que a explosão destruiria a maioria de edifícios em um raio de cinco quilômetros do epicentro, reduzindo a zero a chances de sobreviver para aqueles que lá estivessem.

Explosão de bomba teria efeitos devastadores

No raio de 7 quilômetros do epicentro, em um território de 150 quilômetros quadrados, os cidadãos sofreriam queimaduras graves, pois o diâmetro da bola de fogo atingiria milhares de metros.

Os autores da pesquisa sublinham que o número de vítimas de um ataque desses pode ser comparado com as baixas dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial, esperando que seus cálculos nunca se tornem realidade.

As relações entre Washington e Pyongyang se agravaram por causa dos testes nucleares e de mísseis realizados pela Coreia do Norte. O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou o líder norte-coreano Kim Jong-un de "homem-foguete" em uma "missão suicida". O líder estadunidense afirmou que, caso a Coreia do Norte represente ameaça para os EUA, será destruída. Kim Jong-un, por sua parte, não descartou a possibilidade de um ataque nuclear contra o território norte-americano insular de Guam.

>> Sputnik