Envelhecimento saudável e reposição hormonal são temas de congresso na Barra

Hormônios, resistência à insulina e diabetes. Esses são alguns dos temas que serão debatidos pelo cardiologista e ortomolecular Marcelo Vaz durante o Congresso de Fisiologia do Envelhecimento Saudável e a Jornada de Terapia de Reposição Hormonal que acontece na Barra, neste sábado (2) e domingo (3).

O evento é pioneiro no Brasil e reunirá médicos e nutricionistas de diversas capitais do país. O objetivo é oferecer aos profissionais mais conhecimento sobre assuntos importantes e atuais relacionados aos temas do debate.

O evento acontece no Hotel Windsor Barra neste fim de semana, durante o dia todo.

Serviço: Congresso de Fisiologia do Envelhecimento Saudável e Jornada de Terapia de Reposição Hormonal

Data: Sábado e domingo, dias 2 e 3 de dezembro, a partir das 9h

Local: Hotel Windsor Barra - Av. Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca, RJ

Inscrições e mais informações: www.congressosaudavel.com.br