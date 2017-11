Qual é o principal segredo do ouro?

O grupo científico, formado por pesquisadores chilenos, australianos, argentinos, franceses e espanhóis, estudou a matéria vulcânica. A descoberta das partículas foi realizada no Maciço del Deseado (Patagônia), uma área com alta concentração de ouro.

Grãos microscópicos de ouro, com a espessura de um cabelo humano, foram descobertos em xenólitos, pequenos fragmentos de rocha provenientes do manto terrestre que se deslocam com as erupções vulcânicas, conforme explica o estudo, citado pelo site de notícias científicas EurekAkert.

Os geólogos acreditam que o manto da região contém uma grande quantidade de metal precioso. Esta camada da crosta do planeta se encontra a uma profundidade de 17 km sob os oceanos e a 70 quilômetros sob a terra firme.

A busca do metal precioso sempre desperta muito interesse e tem causado migrações, expedições e até guerras. No entanto, a origem do ouro continua sendo um dos grandes mistérios da gênese dos minerais.

Sputnik