EUA pretendem criar 'plantas-espiãs' com engenharia genética

A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa do Pentágono (DARPA em inglês) planeja criar plantas geneticamente modificadas que vão recolher dados de inteligência sobre ameaças potenciais.

O objetivo do programa, batizado de Tecnologias Avançadas de Plantas, é o "controle e gestão da fisiologia de uma planta para descobrir ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares e também sinais eletromagnéticos".

De acordo com os autores, devem ser criadas "plantas-sensoras" sensíveis a determinados estímulos e capazes de enviar sinais à distância. Entretanto, tais plantas devem ter uma alta capacidade de sobrevivência para conseguir viver no habitat natural durante meses ou mesmo anos.

A DARPA vê um potencial enorme no programa, porque as plantas podem ser instaladas facilmente em qualquer lugar, são muito difundidas e podem se abastecer de energia por si próprias.

Para dotar as plantas com as capacidades necessárias, se planeja o uso de ferramentas precisas de edição do genoma. O Pentágono prevê o envolvimento de diferentes especialistas no projeto – de especialistas em fisiologia das plantas, edição do genoma, bioquímica, modelamento e ecologia de plantas.

Os membros potenciais do programa têm que apresentar suas próprias variantes de tais plantas e das ameaças correspondentes que elas podem revelar.

