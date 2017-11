Especialista explica a importância do check-up antes da prática de atividades física

O acompanhamento médico antes da realização de exercícios físicos é considerado essencial para a prática de esportes por atletas profissionais e amadores, isso é o que aconselha o medico do exercício e do esporte Alexandre Carvalho, Diretor técnico da Clínica de Medicina Esportiva Dr. Alexandre Carvalho, em Ipanema, no Rio de Janeiro.

“Muito tem se falado da prática correta de exercícios físicos e como eles devem ser feitos de forma segura e sem riscos à saúde. O acompanhamento médico é essencial para qualquer prática esportiva, sendo ela amadora ou profissional”, diz Carvalho, que também é médico da Confederação Brasileira de Voleibol.

Para as atividades físicas em academias de ginástica também são necessárias avaliações, já que cada indivíduo possui diferentes metabolismos. O que muitos não sabem é que até mesmo uma atividade física mais intensa, praticada por um não atleta, deve ser indicada por um especialista médico que, ao traçar o perfil metabólico do esportista iniciante, realizará exames de cunho clínico e esportivo para indicar a intensidade, periodicidade e tempo de cada exercício.

De acordo com Alexandre Carvalho, o início da atividade física sem um monitoramento prévio pode trazer diversos riscos à saúde. "Dependendo do nível de intensidade e de exigência física da atividade, ela pode desencadear uma série de fenômenos metabólicos variados e intensos. Se esse indivíduo tiver alguma doença silenciosa ou inicial, esse exercício possivelmente elevará os riscos de complicações", explica o especialista, acrescentando que o Check-up Esportivo, antes de fazer atividades físicas tem crescido muito nos últimos anos, pois previnem os riscos de paradas cardiorrespiratórias e outros eventos.

A Clínica de Medicina Esportiva Dr. Alexandre Carvalho possui um programa de diagnóstico médico altamente especializado e focado na prevenção e na medicina do esporte. Indicado para atender aos mais variados perfis de clientes, sedentários, esportistas iniciantes e não assíduos, atletas amadores e profissionais.

O serviço oferece a possibilidade de realizar uma completa avaliação em curto espaço de tempo, o que facilita o dia-a-dia das pessoas que pretendam iniciar suas atividades físicas. O programa conta ainda com profissionais altamente qualificados, com uma estrutura de ponta em termo de diagnósticos e reúne experientes especialistas em cardiologia, nutrição, ortopedia e medicina do esporte.

“Muitos exemplos demonstram o perigo que existe em exigir melhor desempenho do corpo sem antes avaliar de forma completa e científica os seus verdadeiros potenciais. Além de complicações imediatas e de alta gravidade, como arritmias, dificuldades respiratórias e até mesmo paradas cardíacas, podem ocorrer lesões osteoarticulares, que às vezes chegam a incapacitar os esportistas e atletas para o exercício da sua atividade”, explica Alexandre Carvalho, lembrando que o oposto também gera problemas.

Os conhecimentos científicos modernos indicam que o sedentarismo é um dos mais importantes fatores de risco para o aparecimento de doenças degenerativas cardiovasculares e do metabolismo como o diabete e a síndrome metabólica. A prática regular de atividades físicas contribui para a prevenção e manutenção da saúde. De acordo com o medico esportivo, tendo em mãos uma avaliação completa e fiel das atuais condições físicas de um esportista (iniciantes ou profissionais) ou atleta, seu técnico (ou treinador, médico do esporte, nutricionista, fisioterapeuta e demais profissionais de saúde com ele envolvidos) podem contar com uma ferramenta de trabalho fundamental para ajudá-lo a melhorar a sua performance com segurança.