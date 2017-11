Cinco dicas para sobreviver ao 'apocalipse'

Furacões, inundações, incêndios florestais e muitos outros desastres naturais abalam o mundo e levam vidas. Não obstante, em muitas ocasiões há possibilidades de se salvar. Um especialista norte-americano oferece dicas de como se comportar em caso de um desastre natural.

A histeria em massa costuma acompanhar evacuações durante esses momentos. No entanto, nem todas as catástrofes exigem uma evacuação de emergência. Além disso, é possível se preparar para muitos casos de desastre natural, diz o jornal The Week.

Por mais impressionante que seja um desastre, é pouco provável que necessite de uma evacuação em massa, defende o especialista americano John Renne, que aponta algumas medidas necessárias para sobreviver. Renne diz que mesmo que você não tenha que escapar da zona do desastre, é preciso estar preparado para enfrentar a catástrofe.

Se recomenda ter os itens mais necessários, como kit de primeiros socorros

Assim, antes de tudo, é preciso estar pronto para simplesmente ficar em casa. Durante algumas das catástrofes — como ataques químicos — se exorta a não sair para a rua. No entanto, há que ter atenção aos alertas dos meios de informação locais e às redes sociais, que podem anunciar a possível evacuação.

Além disso, se recomenda ter os itens mais necessários. Trata-se da quantidade suficiente de água e comida que não se estrague rapidamente, ao menos para um prazo de três dias. Além dos alimentos, é necessária uma lanterna, pilhas, um kit de primeiros socorros e um carregador solar de telefone para o caso de falha de energia.

Para se preparar para evacuação, a pessoa deve colocar esses objetos em um saco de emergência, junto com documentos, dinheiro, medicamentos necessários e artigos de higiene pessoal. Vale lembrar que a bolsa de emergência não deve ser muito pesada.

Para a evacuação, é preciso conhecer bem a própria casa. Ou seja, é necessário saber como se corta a água, o gás e a eletricidade. Além disso, há que estudar a localização das saídas de emergência do prédio, por exemplo.

Por último, é necessário manter a calma. Cada guia de sobrevivência começa com este conselho simples: "Não entre em pânico." Na verdade, é o espírito positivo é o que garantiria a vontade de sobreviver.

Sputnik