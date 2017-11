Camuflagem de alta tecnologia: exército russo recebe 'cortina invisível' inovadora

O Exército russo receberá um inovador sistema de camuflagem por meio de fumo (cortina de aerossol) que permitirá aos veículos blindados, tropas ou qualquer objeto importante se tornar invisível rapidamente.

De acordo com o jornal russo Rossiyskaya Gazeta, ao contrário dos análogos, o novo equipamento russo de controle remoto utiliza um módulo capaz de "catapultar" centenas de granadas de fumo simultaneamente.

"Isso não cria um campo aerossol central, mas sim vários em diferentes pontos, o que reduz significativamente o tempo necessário para esconder uma posição de combate ou objeto importante, cobrindo as áreas mais vulneráveis", explica o artigo.

O novo sistema é único graças ao sistema de navegação por satélite a bordo e um poderoso computador com mapas do terreno pré-instalados. Nestes ficam marcadas em modo automático as áreas que serão cobertas pelas cortinas de fumo.

A catapulta dispõe de 350 compartimentos que podem ser recarregados em menos de três horas e meia. Em condições normais, o sistema na sua totalidade, instalado em um veículo Kamaz de três eixos e com três tripulantes, pesa 17,5 toneladas.

Especialista militares sublinham que esta "capa invisível" esconde de maneira eficiente unidades compostas por várias armas e equipamentos, de combate ou reconhecimento, e oculta armas de precisão do inimigo.

Sputnik