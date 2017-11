Universidades RJ promovem simpósio para marcar centenário da Revolução Russa

Entre os dias 28 e 30 de novembro acontece o Colóquio Internacional 'Um outro socialismo é possível?', no Campus da Praia Vermelha da UFRJ, na Urca.

O evento é realizado por professores e pesquisadores de diferentes universidades do Rio de Janeiro que se reuniram com o objetivo de realizar atividades para marcar o centenário da Revolução Russa. O simpósio é organizado pelas universidades UFRJ, UFF, PUC-Rio e outras instituições e tem apoio do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ.

Programação

Data: 28 de novembro, de 15h às 20h30: Avaliação Crítica do Socialismo do século XX

Data: 29 de novembro, de 15h às 20h30: O Capitalismo Atual e suas Contradições

Data: 30 de novembro, de 15h às 20h30 - Século XXI: Caminhos e Perspectivas

Mais informações: https://www.facebook.com/C17-Coletivo-1917-1816209338705944/