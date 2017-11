Doadores de sangue do Rio passam a receber SMS quando salvarem vidas

Com objetivo de atrair novos doadores de sangue no Rio e também incentivar os existentes a doarem com maior regularidade, a Associação Pró-Vita – Transplante de Medula Óssea, em parceria com Hemorio, passam a utilizar, em dezembro, um sistema unificado de envio de mensagens SMS para os doadores, informando o momento que o sangue será usado para salvar ou ajudar alguém hospitalizado.

A mensagem possui a seguinte texto: “Seu sangue está salvando alguém agora mesmo! Pró-Vita e Hemorio informam: o sangue que vc doou acabou de ser utilizado. Parabéns! Saiba mais: provita.org.br/sms”.

Para o presidente da Associação Pró-Vita, Ottmar Saffier, a iniciativa pretende sensibilizar as pessoas para importância de ser um doador e aumentar o banco de sangue nos hospitais do Rio.

“A ideia surgiu após análise de trabalhos semelhantes feitos na Suécia e no Reino Unido. O sistema permite estabelecer um vínculo que não existia com os cariocas. Assim, podemos agradecê-los pelo espírito solidário, responsável por salvar vidas e contribuir com o sistema de saúde do Rio”.

E acrescenta: “A experiência no exterior indica um aumento de 30% na quantidade de doadores de sangue no ano”.