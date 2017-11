Saiba quais os assuntos mais cobrados novestibular da Fuvest, de acordo com o Poliedro

Mais de 137 mil candidatos disputarão no próximo domingo (26/11), 8.402 vagas distribuídas em 182 cursos de graduação, selecionadas pela prova da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). De acordo com o coordenador do Curso Poliedro, Rodrigo Fulgêncio Mauro, além de ser estrategista ao realizar esse vestibular – sabendo administrar o tempo de resolução das questões, deixando as consideradas mais difíceis para o final –, o estudante precisa conhecer a fundo os assuntos cobrados.

Por isso, com o objetivo de auxiliar os candidatos a conquistarem o sonho de passar nesta concorrida prova, o Curso Poliedro elaborou um estudo que aponta os temas mais recorrentes nesta prova com base nos últimos vestibulares. Confira: