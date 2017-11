Decoração de Natal deixa as pessoas mais felizes, diz pesquisa

Uma nova pesquisa mostrou que antecipar a decoração de Natal, enfeitando a árvore natalina e espalhando luzinhas pela casa, torna as pessoas mais felizes.

"Em um mundo cheio de estresse e de ansiedade, as pessoas gostam de associar coisas ao que as torna felizes. E os enfeites de Natal evocam esses fortes sentimentos de infância. Mesmo que possam existir uma série de razões para antecipar a decoração, mais comumente isso ocorre por motivos nostálgicos", explica o psicanalista Steve McKeown, que liderou o estudo.

Segundo o especialista, "reviver a magia" desta época do ano pode "compensar o tempo passado" porque reconecta as pessoas "com a criança que existe dentro de nós".

Data de montagem da árvore varia entre religiões e países

Pela tradição católica, a árvore de Natal deve ser montada no início do advento de Natal, período de quatro domingos antes da data religiosa do nascimento de Jesus Cristo. Neste ano, o advento começa no dia 3 de dezembro. O desmonte da árvore é no dia 6 de janeiro, data da Epifania.

Por sua vez, a tradição cristã ortodoxa define o dia 6 de dezembro para a montagem.

Já nos Estados Unidos e no Canadá, a decoração tem por tradição ser montada no dia seguinte à celebração de Ação de Graças - o que seria esta sexta-feira (24).