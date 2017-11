'A vulnerabilidade da criança e do adolescente no ambiente sociocultural da América Latina' é o tema do I Encontro Inter-Regional de Psicanálise de Crianças e Adolescentes e Comunidade e Cultura - Fepal, que acontece no Rio de Janeiro, de 30 de novembro a 2 de dezembro.

Promovido pela Federação Psicanalítica da América Latina (Fepal) e pela Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ), o encontro contará com apresentações de psicanalistas argentinos, brasileiros, mexicanos e uruguaios.

Encontro de Psicanálise debate vulnerabilidade da criança e do adolescente na América Latina

A partir da apresentação de trabalhos psicanalíticos clínicos e teóricos, o objetivo é trazer para discussão as vicissitudes técnicas no campo analítico com crianças e adolescentes, a questão da medicalização na infância e na adolescência, as formas "disfarçadas" de violência e humilhação à criança, o desamparo psíquico, e discussão de casos clínicos.

Segundo a psicanalista Ana Sabrosa, diretora do Conselho Científico da SBPRJ, através do tema proposto para este Encontro Inter-Regional - Fepal, pretende-se abrir um espaço de reflexão para questões que tangenciam a vulnerabilidade das crianças e adolescentes na América Latina. “A indiferença diante da morte, a fragilidade dos laços humanos, o sentimento de insegurança, a precariedade encontrada na educação e na saúde, são alguns pontos cruciais que precisamos enfrentar em nosso meio. O estado de carência e miséria social levam à exclusão e à marginalidade dos adolescentes, e mesmo das crianças, implicando numa perda de horizonte e de futuro”, comenta.

A mesa de abertura do encontro,no dia 30 de novembro, terá participação de Roosevelt Cassorla, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e professor colaborador do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp. Ele recebeu recentemente o Prêmio Sigourney Award, o maior prêmio internacional de psicanálise – o equivalente ao Prêmio Nobel de outras áreas. O tema da sua palestra 'A mentira na sociedade atual e no campo analítico'. Ele também fará palestra sobre questões relativas à psicanalise com crianças e adolescentes e será um dos comentadores de caso clínico.

Também na mesa de abertura, estará Marcelo Viñar, psicanalista da Associação Psicanalítica do Uruguai, ex-professor do Departamento de Educação Médica da Faculdade de Medicina UDELAR e coordenador de grupos de investigação sobre adolescência e marginalidade, com o tema “Na fronteira do psíquico e do social, esboços para pensar a construção e a destruição da humanidade do ser humano”.

No segundo dia do encontro (1º de dezembro), estão programadas quatro mesas com palestras e debates sobre racismo, sofrimento psíquico em crianças e adolescentes, vulnerabilidade e viabilidade na cultura, desamparo e vulnerabilidades psíquicas, infância e aspectos perversos do desenvolvimento psíquico, medicalização da infância, possibilidades e aspectos técnicos da psicanálise com crianças e adolescentes. No terceiro e último dia do encontro, serão apresentados relatos de experiências de empreendedorismo social e inovação na Comunidade Cantagalo-Pavão-Pavãozinho (RJ) e de trabalho com professores e diretores de escolas municipais no RJ, além de discussão de caso clínico, com comentários de Alejandro Beltrán Guerrero, Marcelo Vinãr e Roosevelt Cassorla.

O encontro é voltado para estudantes e profissionais de Psicanálise, Psicologia e Medicina. A programação completa está a seguir. Outras informações e inscrições: www.sbprj.org.br / tel.: +55 21 2537.1115 / 2537.1333 / tesourariasbprj@sbprj.org.br

