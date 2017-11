Daniel Tabak e o Mauricio Rubinstein promovem encontro sobre câncer de próstata, no Novembro Azul

Para celebrar o Novembro Azul, mês mundial voltado a prevenção do câncer de próstata, a Livraria Travessa do Shopping Leblon recebe dois grandes especialistas, no dia 25 de novembro, na segunda edição do evento 'Encontro Novembro Azul', gratuito e aberto ao público, para esclarecer duvidas sobre a doença.

No evento, os médicos conversarão com o público sobre a doença, que a cada 36 minutos faz uma vítima no Brasil. Temas como prevenção, tratamentos e avanços serão abordados, bem como os maiores agravantes da doença, como o medo que os homens tem das consultas médicas e o tabu em volta do exame do toque. Segundo os especialistas, o machismo e a falta de informação são muitas vezes responsáveis pelos diagnósticos tardios.

O oncologista Daniel Tabak e o urologista MauricioRubinstein promovem encontro gratuito sobre câncer de próstata, no NovembroAzul, no Shopping Leblon

Os dados sobre o câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma) no Brasil, são alarmantes. Segundo dados do Ministério da Saúde, 14.484 homens morreram em decorrência da doença no país em 2015. Uma outra pesquisa Datafolha, encomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia, pelo Instituto Oncoguia e pela farmacêutica Bayer, mostra a negligência com a própria saúde por parte dos homens: para 21% da população masculina no Brasil, o exame de toque retal não é “coisa de homem.”; 38% dos entrevistados disseram que não frequentam o urologista por acharem que estão saudáveis (34%) ou por não considerarem importante (15%), e 32% dos homens não sabem os sintomas do câncer de próstata.

“Faz parte da natureza de ser médico, a busca pelas certezas absolutas, a preocupação contínua em não errar nunca, por isso procuramos sempre o conhecimento mais atual e relevante para os nossos pacientes”, explica o oncologista Daniel Tabak.

Para o urologista Mauricio Rubinstein, é fundamental que se tenham cada vez mais eventos e ações que aproximem o médico do paciente. “O mais importante para nós, como médicos, é difundir informação. Após um esclarecimento de uma dúvida, por exemplo, o paciente perde o medo e o preconceito e avalia o quanto é importante realizar sua prevenção e ou diagnóstico”, explica.

Serviço: 2ª Edição do Evento 'Encontro Novembro Azul'

Data: Sábado, 25 de novembro, às 17h

Local: Livraria Travessa – Shopping Leblon – 2º piso

Evento gratuito