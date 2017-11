PUC promove Simpósio de Aprendizagem Ativa para Excelência Profissional 2017

Será realizado dia 7 de dezembro, a partir das 8h30, na Casa da Medicina na PUC-Rio, o Simpósio de Aprendizagem Ativa para Excelência Profissional, organizado por professores e ex-alunos do curso de pós-graduação “Formação Docente em Medicina e Ciências da Saúde: Novas Metodologias”, que teve sua criação motivada pela necessidade de formar professores capacitados a lecionar de acordo com as exigências do MEC (Novas Diretrizes Curriculares Nacionais de Medicina).

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de Medicina, aprovadas em 2014 pelo Ministério da Educação (MEC), têm o propósito de promover uma formação médica mais geral, humanista e crítica com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, dignidade humana e saúde integral da população.

As exigências podem ser vistas no link http://maismedicos.gov.br/o-novo-curriculo.

As partir dessas novas diretrizes curriculares, muitas faculdades começaram a se preparar para adaptar o modelo de ensino. Mas o principal fator que dificultava essas mudanças era que o país não tinha professores capacitados a ensinar com as novas metodologias de ensino. Por isso, a PUC-Rio criou o curso de pós-graduação “Formação Docente em Medicina e Ciências da Saúde: Novas Metodologias”, para formar professores capacitados a atuar nas faculdades de Medicina e outras áreas da Saúde, atendendo às novas exigências do MEC.

Os dados apontam que essas mudanças são necessárias. Até setembro/2017 existiam 294 faculdades de Medicina no Brasil, mas a qualidade dos médicos formados está cada vez pior:

“Mais da metade dos recém-formados em escolas médicas do Estado de São Paulo foi reprovada no Exame do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) 2016. De acordo com o conselho, dos 2.677 participantes, 56,4% (1.511) não alcançaram a nota mínima porque só acertaram menos de 60% das 120 questões da prova.”

Diante disso e para atender essas exigências, a PUC do Paraná se organizou e concluiu este ano a transformação da metodologia de ensino em todos os cursos de graduação, trabalho que será apresentado durante o Simpósio, pelo vice-reitor da PUC-PR, Prof. Vidal Martins, que virá contar a experiência que a universidade viveu nesses últimos três anos para fazer essa transformação.

O Simpósio será coordenado pelo professor Jorge Biolchini, da PUC-Rio.

Mais informações e inscrições pelo site cce.puc-rio.br ou pelo telefone 0800 9709556.