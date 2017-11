Neste sábado haverá vacinação de cães e gatos contra raiva

Neste sábado, dia 18, a campanha “Se liga, bicho! Raiva é caso sério” estará em bairros da Zona Oeste, para vacinar cães e gatos contra a raiva. As vacinas serão aplicadas gratuitamente, das 8h às 17h, em 105 postos. Essa será a última etapa da campanha que começou no dia 2 de setembro e já contabiliza 384.593 animais, um número maior que os registrados nos quatro últimos anos. Somado ao número de vacinas aplicadas nos postos permanentes, que funcionam o ano inteiro, a vacinação contra a raiva já alcançou 399.403 animais este ano. A meta é 500 mil.

A vacinação vai acontecer nos bairros de Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Manguariba, Palmares, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba e Ilha de Guaratiba. Os endereços dos postos podem ser conferidos no site www.prefeitura.rio/vigilanciasanitaria.

Durante o dia, cinco kombis irão percorrer lugares de difícil acesso, com capacidade de vacinar 1.000 animais, cada. Na hora da vacinação, os cães deverão estar com coleira e guia, e os gatos em caixas de transporte apropriadas. Animais com temperamento agressivo devem estar com focinheira. Sintomas como dores no local vacinado, febre e comportamento mais quieto do animal podem ocorrer por até 36h após a aplicação. As vacinas são repassadas pelo Ministério da Saúde, responsável pela aquisição.

A raiva é uma doença que compromete o sistema nervoso do homem, sendo incurável e com índice de letalidade próximo a 100%. É uma zoonose viral e todos os mamíferos estão suscetíveis ao vírus da raiva, podendo transmiti-la. Mas cães, gatos e morcegos são os principais transmissores. A vacina é a única maneira de controlar a doença.

A Vigilância Sanitária também conta com dois postos permanentes de vacinação, que ficam no Instituto de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, localizado na Av.Bartolomeu Gusmão, 1120, em São Cristóvão, e no Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho, localizado no Largo do Bodegão, 150, em Santa Cruz.

Caso uma pessoa seja mordida por um desses animais, deve lavar o local machucado imediatamente, com água e sabão. Ao mesmo tempo, deve-se procurar a unidade de saúde mais próxima, onde receberá os primeiros cuidados e será encaminhada para uma das unidades especificas que funcionam como polo de profilaxia da raiva. O animal deve ser observado por 10 dias e o caso informado ao Centro de Controle de Zoonoses, por meio da central de atendimento 1746.

A raiva está controlada e sem apresentar registro de casos em humanos há mais de 27 anos no Rio, mas ainda oferece risco à população, pois a cidade conta com um número alto de morcegos, cachorros e gatos, principais transmissores do vírus.