Hepatite C em doentes renais é tema de evento no Rio

Os instrumentos eficazes na recuperação de doentes renais e os avanços no tratamento da hepatite C serão alguns dos temas abordados na XXVII Semana do Renal, nos próximos dias 23 e 24 de novembro, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro.

O evento, com entrada gratuita, realizado pela Associação dos Renais e Transplantados do Estado do Rio de Janeiro (Adreterj), tem o objetivo de promover o conhecimento sobre as principais novidades em termos preventivos e no tratamento renal.

Nos últimos dez anos, o número de pacientes renais cresceu em 71%, enquanto as unidades de diálise tiveram apenas 15% de aumento. Dos 120 mil pacientes renais que precisam de hemodiálise, 90% dependem do SUS.

Para o diretor da Adreterj, Gilson Nascimento, é necessário falar sobre as condições de trabalho dos profissionais da área e informar a população sobre os avanços conquistados nos tratamentos. “Com informação e atendimento, podemos diagnosticar com antecedência e sermos mais assertivos nos tratamentos”.

Temas como, a Hepatite C, Transplante Renal e as novidades em tratamento e os efeitos colaterais, estarão no centro das palestras. Para mediar a mesa de debates, o evento contará com o Dr. Daniel Macedo, Defensor Público da União e especialistas de instituições como Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Hospital Pedro Ernesto e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

SERVIÇO

Local: Auditório Ney Palmeiro – Hospital Universitário Pedro Ernesto, Boulevard 28 de Setembro, 77 - Vila Isabel,

Horário: A partir das 9h

Programação

23 de Novembro

MESA: Tratamento Dialítico: Presente e Perspectiva de Futuro (Moderador Dr. Daniel de Macedo Alves Pereira – (Defensor Público da União)

A escassez de profissionais na área da NefrologiaPalestrante: Iannie Oliveira – Enfermeira de Educação Continuada Horário: 09h20 às 10h

Preocupação com a manutenção da qualidade da diálise diante da crise no setor Palestrante: Dra. Ana Beatriz Barra – Gerente Médica da Fresenius Medical Care

Horário: 10h às 10h40

A defasagem da remuneração da hemodiálise e da Diálise Peritoneal Palestrante: Dr. Carlos Pinho– Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes (ABCDT)Horário: 10h40 às 11h20

O atraso dos Municípios no repasse da verba oriunda do Ministério da saúde destinada a Hemodiálise Palestrante: Dr. Leonardo Gigliotti Barberes – Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes (ABCDT)

Horário: 11h20 às 12h

Interação com o auditório: Perguntas e debate Horário: 12h às 13h

Dia 24 de Novembro de 2017 - I Fórum de Hepatite C em Doentes Renais do Estado do Rio de Janeiro

Hepatite C e o Transplante Renal Palestrante: Dr. Edison Souza - Hospital Universitário Pedro Ernesto - Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)

Horário: 09h às 09h30

Critérios de avaliação para tratamento do paciente renal com hepatite C e chances de curaPalestrante: Dra. Nathalia Pestana - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Horário: 09h30 às 10h

Hepatite C: Adesão ao Tratamento e efeitos colateraisPalestrante: Dra. Clarice Gdalevici (Projeto nova droga Hepatite C) - Secretaria Estadual de Saúde do Rio de JaneiroHorário: 10h30 às 11h

Interação com o auditório: Perguntas e debates Horário: 11h às 12h