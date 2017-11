Fez o Enem? Confira os próximos passos

Após a maratona de estudos e a adrenalina de enfrentar os dois dias de testes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é hora de pensar nos próximos passos que vão levar o aluno até uma faculdade em 2018. Para isso, o Quero Bolsa elaborou uma série de dicas para auxiliar o estudante nessa caminhada.

Primeiro passo: Definir a carreira e o curso - Se ainda está em dúvida sobre o curso, comece uma pesquisa detalhada sobre as opções, enquanto aguarda a nota do Enem. Leve em conta seu perfil, as disciplinas que gosta, assuntos com os quais têm interesse e habilidades pessoais. Por exemplo, facilidade em matemática e física, além de bom raciocínio lógico, são características que levarão o estudante naturalmente para a área de exatas. No Quero Bolsa o estudante encontra informações sobre centenas de cursos e ainda pode fazer um teste vocacional gratuito para eliminar todas as dúvidas.

Segundo passo: Escolher a universidade - Depois de escolher o curso que irá fazer, chega a hora de definir onde estudar. Com mais de 2 mil instituições de Ensino Superior no Brasil, sobram opções para escolher. É hora de levar em conta não apenas a tradição da faculdade, mas também saber o que os alunos que já estudam nela pensam sobre a instituição e o curso. O Quero Bolsa reúne centenas de comentários de alunos com a avaliação de faculdades e também indicadores de qualidade obtidos pela área de inteligência do site.

Terceiro passo: Faça as contas - Pesquise o valor da mensalidade no curso de interesse em diferentes instituições de ensino e faça a melhor escolha entre custo do curso, qualidade do ensino. As ferramentas de pesquisa da plataforma associadas às informações disponíveis sobre cursos e instituições são um importante ajuda nesse momento. E lembre-se, bolsa de estudo é uma possibilidade para a maioria dos estudantes brasileiros. Nos últimos anos, centenas de instituições de ensino passaram a oferecer bolsas não apenas com fins sociais ou para premiar os melhores estudantes, mas como uma oportunidade para quem pesquisa e antecipa a matrícula. Neste momento há mais de 350 mil bolsas de graduação em cursos presenciais e a distância com descontos de até 70% disponíveis no Quero Bolsa.

Quarto passo: Use a nota do Enem - O resultado do Exame só será conhecido em janeiro, mas, logo após o fim das provas, cursinhos e colégios divulgam a correção das questões e o aluno tem uma noção clara do seu desempenho. O ideal é fazer as contas, estimar a nota alcançada e comparar com as notas de corte das principais universidades do país. Assim é possível ter uma ideia se vai dar para entrar numa universidade pública ou se o melhor é reservar uma vaga numa instituição privada. No site Quero Bolsa há um simulador de nota de corte que auxilia o estudante a tomar a melhor decisão.

“Temos uma plataforma completa com ferramentas que visam dar maior segurança para o estudante escolher o seu futuro profissional e evitar ao máximo o erro de avaliação de informações. Nossa missão é contribuir para o aumento do número de pessoas na educação superior do Brasil”, afirma Marcelo Lima, diretor de relações institucionais do Quero Bolsa.

Ele lembra ainda que aqueles que optarem pela bolsa de estudo não precisam esperar o resultado do Enem. “Ele pode se matricular de forma antecipada para o 1º semestre de 2018 nas vagas que englobam tanto as modalidades presenciais como o ensino a distância (EaD)”, afirma Lima.

A opção é uma alternativa para o estudante que não deseja carregar dívida futura com programas de financiamentos estudantis, como o Fies. Vale ressaltar também que ao adquirir a bolsa por meio da plataforma, o aluno assegura o percentual de desconto até o final do curso, sem pré-requisitos ou burocracia, dando maior estabilidade e segurança nos estudos ao longo do curso.

