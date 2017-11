Um pequeno detalhe poderia ter salvo a vida dos dinossauros

O impacto do asteroide que matou os dinossauros não teria sido tão devastador se tivesse caído em outros lugares da Terra, de acordo com um novo estudo que compara a probabilidade de extinção em diferentes locais alvos de corpos celestes.

Os cientistas acreditam que uma extinção em massa de animais, incluindo os dinossauros, ocorreu depois que um asteroide de 9 km de largura atingiu a Terra há 66 milhões de anos. O evento criou a cratera Chicxulub na península de Yucatan, México, e encerrou o período Cretáceo da história da Terra.

O impacto aqueceu o hidrocarboneto e o enxofre nas rochas da Terra e fez com que massas de partículas de fuligem e sulfato fossem liberadas para a estratosfera, aumentando o clima em 8-10 graus Celsius e levando à extinção de três quartos de todas as espécies na Terra, incluindo dinossauros e animais que viviam em água morna. Animais de água fria, como os crocodilos, sobreviveram ao evento.

De acordo com um novo estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Meteorológica Japonesa e da Universidade de Tohoku, o local da queda do asteroide tinha uma concentração excepcionalmente alta de hidrocarbonetos e enxofre em comparação com a maioria dos outros pontos da Terra, o que significa que seu impacto foi mais mortal do que teria sido se tivesse acontecido em outro lugar.

"A probabilidade de extinção em massa que ocorre após um asteroide que poderia atingir uma localização aleatória na superfície da Terra foi de aproximadamente 13% quando o asteroide da escala Chicxulub atingiu a Terra", escreveu Kunio Kaiho e Naga Oshima em seu artigo, publicado na revista Scientific Relatórios.

Eles descobriram que a fuligem foi "provavelmente mais importante do que o sulfato como causa da extinção em massa", e que as áreas ricas em hidrocarbonetos compreendem apenas 13% da superfície terrestre. Áreas que são ricas em hidrocarbonetos e enxofre compreendem apenas 1% do planeta.

De acordo com o modelo dos cientistas, a extinção em massa ocorreu apenas quando o asteroide de 9 km de diâmetro atingiu as áreas coloridas em laranja no mapa

No momento do impacto, "essas áreas ricas em hidrocarbonetos eram margens costeiras marinhas, onde a produtividade das algas era geralmente alta e as rochas sedimentares foram depositadas de forma espessa. Portanto, essas áreas contêm uma grande quantidade de matéria orgânica, parte da qual se torna fuligem com o calor de um impacto".

Como resultado, uma pequena mudança na trajetória do asteroide poderia ter sido suficiente para evitar a extinção em massa.

"A história da vida na Terra poderia ter variado, então, de acordo com o local de impacto, e dependia de diferenças minuciosas no forçamento orbital de asteroides. Se o asteroide atingisse uma área de hidrocarbonetos de baixa-média na Terra, a extinção em massa não poderia ter ocorrido e a biota mesozoica (vida vegetal e animal) poderia ter persistido", escreveram os pesquisadores.

