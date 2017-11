Sauna pode reduzir risco de hipertensão e aumentar expectativa de vida, afirmam cientistas

Gosta de sauna? Quem gosta pode comemorar. Visitas regulares à sauna diminuem incidência de uma série de doenças e garantem longevidade, segundo uma pesquisa realizada por médicos da Universidade da Finlândia Oriental, publicada pela revista científica The Conversation.

O trabalho revela que um grupo de pesquisadores da Finlândia e da Grã-Bretanha acompanhou a saúde de 1620 homens por 24 anos. Segundo as conclusões dos médicos, visitas regulares à sauna (de quatro a sete vezes por semana) diminuem o risco de incidência da hipertensão em praticamente 50%. Os autores do estudo explicam que as temperaturas elevadas provocam aumento dos batimentos cardíacos e a dilatação dos vasos sanguíneos da pele, o que reflete de modo positivo em todo o sistema circulatório.

Além disso, os pesquisadores observaram a diminuição de casos de pneumonia e de outras doenças respiratórias. Apesar dos dados serem inconclusivos, os médicos supõem que o calor evita o acúmulo de líquidos nos pulmões e melhora a ventilação do organismo.

Um outro trabalho científico, que acompanhou o estado de saúde de 2300 homens por um período de 20 anos, foi publicado em 2015. O estudo demonstrou que os frequentadores de saunas sofrem muito menos de doenças cardiovasculares, derrames e demência, e vivem mais.

Que tal uma sauna hoje?

>> Sputnik