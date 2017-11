TIM une-se ao Facebook no Telecom Infra Project

A TIM se uniu ao Telecom Infra Project (TIP), uma iniciativa elaborada por gigantes da tecnologia como o Facebook, a Nokia e a Intel, para criar uma nova abordagem para a construção e implantação da infraestrutura de redes de telecomunicação.

Com isso, a empresa transformará o seu laboratório de inovação, o TIM Lab, no primeiro TIP Community Lab da América Latina.

"A participação da TIM no programa e o compromisso com a desagregação de hardware e software de rede está em completa sinergia com a nossa estratégia de negócios. Estamos animados em trabalhar com o Facebook e outras operadoras, empresas de tecnologia e integradores de sistemas para contribuir com o processo de inovação na implementação da infraestrutura de rede", afirma Luis Minoru, vice-Presidente de Estratégia e Inovação da TIM Brasil.

De acordo com a marca, o laboratório será usado para criar "padrões universais em soluções", inicialmente, "para redes de transporte".

"O TIM Lab foi concebido com o objetivo de promover um ambiente de colaboração que nos permita participar de iniciativas de Inovação Aberta e parcerias com a comunidade tecnológica. Ele possui a estrutura ideal para hospedar o TIP Community Lab", destaca o vice-Presidente de Tecnologia da TIM Brasil, Leonardo Capdeville.

A ideia do TIP é ter foco na engenharia integrada por operadores, fornecedores de infraestrutura, integradores de sistemas e empresas de tecnologia com o objetivo de repensar a maneira tradicional tanto nas questões de construção como de implantação da infraestrutura em todos os países.

"Estamos animados em receber a TIM na comunidade TIP e ansiosos para trabalhar juntos para estabelecer o primeiro TIP Community Lab na América Latina. Nossa comunidade está reimaginando abordagens tradicionais para a implantação de rede em todos os lugares e este laboratório pode acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras", complementa o presidente do TIP e Vice-Presidente de Agregação, Transporte e IP da Deutsche Telekom, Axel Clauberg.