IAG - Escola de Negócios da PUC Rio recebe o Universidia PMI RIO

O IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio promove no dia 27 de novembro, a partir das 14h30, em parceria com o PMI (Project Management Institute), a primeira edição do evento Universidia PMI RIO.

O objetivo é levar conhecimento sobre gerenciamento de projetos a profissionais juniores e estudantes universitários. O evento é gratuito e tem uma agenda de palestras elaborada para disseminar as melhores práticas a partir de apresentações de casos de sucesso. A programação é dividida em duas etapas.

Entre os temas abordados pelos palestrantes estão: competências do gerente de projetos; o megaprojeto Rio 2016 na perspectiva da mídia; como eliminar barreiras de comunicação em projetos; gerenciamento de stakeholders e lições aprendidas sem estresse. Entre os palestrantes estão:

Carlos Augusto Freitas

Master of Engineering (M.Eng.) em Gerenciamento de Projetos pela UFF. É especialista em PMO e PM, palestrante, pesquisador, professor e autor com larga experiência em gerenciamento de projetos em T.I. (desenvolvimento de sistemas, infraestrutura, CMMi e telecomunicações), setor de óleo e gás, saúde hospitalar, treinamento e educação em gerenciamento de projetos.

Lelio Varella

Especialista em Gerenciamento de Projetos. Certificado PMP. Ex-presidente do PMI Rio. Possui larga e destacada experiência no gerenciamento de projetos de médio e grande porte. Membro da equipe de implantação do escritório de PMO da Star Alliance.

Marcos Rego

Doutor em Administração de Empresas pela PUC-Rio, com graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Gama Filho e Mestrado em Administração de Empresas pela PUC-Rio. É Analista de Ciência e Tecnologia Sênior do Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), onde atua como gerente de projetos de alta tecnologia na área de guerra eletrônica. É professor do Mestrado Executivo da EBAPE/FGV, coordenador acadêmico e professor do MBA em Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios do IAG PUC-Rio.

Marcantonio Fabra

Mestre em Logística Empresarial pela PUC-Rio. Graduou-se em Informática também pela PUC-Rio. Possui o MBA em Gerência de Projetos pela FGV Rio, é certificado como PMP (Project Management Professional) pelo PMI (Project Management Institute) e Master in Project Management pela George Washington University através da ESI. Atualmente é sócio-diretor da Acreditar Empreendimentos, onde atua em consultoria em gerenciamento de projetos e em palestras e treinamentos sobre o tema. Tem mais de 20 anos de experiência como gerente de projetos de TI e na implantação de escritório de projetos em empresas como Oi, Vivo, IBAM e Cepel. É professor da PUC-Rio, UFRJ, Projectlab e FGV.

Shirley Rocha

Professora do MBA em Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios do IAG PUC-Rio. Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas. Pós Graduada em Gestão de Negócios e de Tecnologia pelo Instituto Nacional de Tecnologia/UFRJ. Engenheira Química pela UFRJ. Certificação internacional em Project Management Professional (PMP®) pelo PMI (Project Management Institute). Certificação internacional em coaching pelo ICI (Integrated Coaching Institute).

Serviço: I Universidia PMI RIO

Data: 27 de novembro, das 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h15

Local: Prédio do IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio (Auditório - 3º andar) - Rua Marquês de São Vicente, 225 – Gávea

Inscrições gratuita: https://www.eventbrite.com.br/e/universidia-tickets-39659722297