Nutricionista dá dicas de alimentação para corredores

Para garantir um bom desempenho e manter a saúde em qualquer atividade física, a boa alimentação é fundamental. Nesse domingo (12), cerca de 1.500 pessoas, entre atletas profissionais e amadores, vão participar da "1ª Corrida e Caminhada Prezunic", na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. A nutricionista da rede de supermercados carioca, Leusimar Nunes, preparou algumas dicas que farão toda a diferença para quem quer fazer bonito antes, durante e depois da prova.

Antes do início das atividades, Leusimar recomenda a ingestão dos chamados carboidratos complexos, alimentos de baixo índice glicêmico que demoram mais a ser digeridos. Entre as opções estão pães e torradas integrais, frutas acompanhadas de grãos e sementes como linhaça, granola e aveia. Também é importante ingerir bastante líquido, de preferência água ou água de coco para Iniciar a prova bem hidratado.

"O ideal é se alimentar bem até uma hora antes da corrida ou fazer uma refeição leve quanto faltarem 30 minutos para o início da atividade", recomenda Leusimar. "Alimentos termogênicos naturais também são indicados, como canela, gengibre, cacau, chá verde e óleo de coco".

Produtos muito gordurosos e alimentos compostos de carboidratos simples, como açúcar e doces em geral, devem ser evitados, completa a nutricionista.

Após a corrida, Leusimar recomenda uma alimentação focada na recuperação muscular. O ideal é se alimentar logo depois da atividade, de acordo com as condições físicas de cada um.

"Quem estiver muito cansado deve aguardar um pouco. O ideal é iniciar a reposição o mais rapidamente possível", explica Leusimar.

Entre os alimentos mais recomendados para a recuperação pós-corrida estão as proteínas, como carnes, queijos, ovos, iogurtes e grãos, entre eles feijão, soja, grão de bico e lentilha. Carboidratos também devem compor a refeição.

Oleaginosas como castanha do Pará, nozes e avelãs também são bem-vindas após a atividade. Alimentos ricos em ômega 3 dão mais fluidez ao sangue, melhorando a oxigenação muscular e diminuindo riscos cardíacos. Entre as opções estão azeite extra virgem e peixes como salmão, atum e sardinha.

Mundo Saudável

Os clientes que participarão da corrida no domingo devem retirar seus kits contendo camiseta, número de inscrição, chip e uma bag personalizada na loja em Botafogo (Rua General Polidoro, 260) no sábado, 11 de novembro, das 9h às 17h. A loja conta com a seção "Mundo Saudável", também disponível em outras unidades da rede, onde o público pode encontrar uma variedade de produtos light, diet, sem glúten e sem lactose.

SUGESTÕES DE LANCHES

Antes da prova

Salada de frutas com chia, granola e linhaça

Banana com aveia, linhaça e chia

Iogurte desnatado com granola

Pão integral com pasta de ricota e suco de frutas

Batata doce, banana da terra, tapioca

Shake verde termogênico: 200 ml de suco de maçã, 1 banana, 2 colheres de couve, 1 colher de aveia,2 castanhas e pedaços de gengibre.

Shake vermelho antioxidante: 200 ml de chá de hibisco, 1 ameixa sem caroço, 1 pedaço de beterraba crua, 2 castanhas de caju.

Depois da prova:

Pão integral com pasta de atum, frios, cottage, ricota, iogurte

Torrada integral com frios, pastas de proteínas, vitaminas de frutas

Salada de frutas com iogurte ou cottage

Vitamina de frutas com iogurte, aveia, quinoa, chia

Omelete

Panqueca de banana: 1 banana, 1 ovo, 1 colher de aveia, amassar a banana, bater o ovo e misturar os ingredientes e colocar na frigideira.

Serviço:

1ª Corrida e Caminhada Prezunic

Data: domingo, 12 de novembro de 2017

Largada: 8h

Local: Orla da Lagoa Rodrigo de Freitas (Av Epitácio Pessoa, próximo ao campo de baseball)

Distância: 7,5 km

Retirada do kit: sábado (11/10) das 9h às 17h no Prezunic Botafogo (Rua General Polidoro, 260)

Todos os participantes receberão kits de lanche depois da prova